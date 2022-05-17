المجر تعطل مقترحا أوروبيا لحظر النفط الروسي

واجهت مساعي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، الاثنين، للتوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي، عقبة باعتراض المجر التي قالت إن هذا الأمر سيلحق ضررا كبيرا باقتصاد البلاد.

وقالت المجر، التي تعتمد بشكل كبير على الخام الروسي والتي يحافظ رئيس وزرائها فيكتور أوربان على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إنها ستحتاج إلى ما بين خمسة عشر وثمانية عشر مليار يورو من أجل جعل اقتصادها جاهزًا للتخلي عن النفط الروسي، بموجب حزمة العقوبات الجديدة المقترحة.

ونوه وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بأنه يحق للمجريين أن يتوقعوا مقترحًا من المفوضية الأوروبية للتخفيف من تأثير تلك الضربة.

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