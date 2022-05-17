شولتس: لن أزور كييف إلا لترتيب أمور محددة

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لن يسافر إلى العاصمة الأوكرانية كييف، إلا إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيب أمور محددة، محذرًا من تصعيد وتيرة الحرب هناك، خاصة أنه لا توجد مؤشرات على انتهائها قريبًا.

وأعرب شولتس، في تصريحات، له عن اعتقاده بأنه لا ينبغي للحرب أن تؤدي إلى شل حركة الدول، بل يجب أن يكون الجميع قادرا على اتخاذ قرارات حكيمة وواعية للغاية وكذلك شجاعة للغاية.

وشدد على أن ألمانيا ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة، لكنه أكد أنه لن يصدر قرارات من شأنها أن تؤدي إلى وقوع صراع مباشر بين حلف الناتو وروسيا، لا سيما المقترح الخاص بإنشاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

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