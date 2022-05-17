مسرحية دون تأشيرة تتوج بالمهرجان الدولي للمونودراما بقرطاج

تونس 17 مايو 2022 (وال) توج فريق مسرحية بدون تأشيرة للمؤلف “جمال دريوي” وتمثيل” حمزة بليبلو” المشارك بالمهرجان الدولى للمونودراما بقرطاج “تونس” على أفضل عمل بمسابقة النقاد، كما صرح معد ومخرج العمل توفيق الفيتوري .

وقال الفيتوري شاركنا فى المهرجان من خلال دورته الرابعة المقامة فى فترة من 13الى 16 من شهر مايو ، والمهرجان يتكون من مسابقتين ، المسابقة الأولى الأساسية تحتوي على ثمانية عروض بمشاركة ثمانية دول ، ومسابقة النقاد تحتوي على ثلاثة عشر عرض بمشاركة ثلاثة عشر دولة.

ووضح الفيتوري أن اللجنة اجتمعت على فوز مسرحية “بدون تأشيرة” لأنها من أهم وأفضل العروض المقدمة بمسابقة النقاد والحمد لله لهذا التتويج فهو ناتج عن مجهودات الفرقة وإدارة العمل من ممثلين وديكور وإدارة .

وذكر ” الفيتوري” أنه رافقهم ـ في المهرجان ـ الشاعر والكاتب توفيق قادربوه والمخرج وفني الديكور عبدالسلام الطيرة ، الممثل حمزة بليبلو ، ومدير العلاقات العامة بوبكر الطيرة .

وأضاف الفيتوري أن المسابقة كانت طيبة والنتائج مشرفة والحمد لله، وأتمنى أن نكون دائما عند حسن ظن المواطن الليبي والعربي. (وال ـ تونس) ر ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال