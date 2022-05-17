ماكرون يعين إليزابيث بورن رئيسة للحكومة

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ إليزابيث بورن رئيسة للحكومة خلفًا لجان كاستكس الذي قدم استقالته، الاثنين، لتكون ثاني امرأة تشغل المنصب في تاريخ الجمهورية الفرنسية بعد إديث كريسون التي تولت المنصب قبل ثلاثة عقود في عهد الرئيس فرانسوا ميتران.

وشغلت بورن منصب وزيرة العمل عام ألفين وعشرين في حكومة كاستكس، وتملك علاقات متشعبة مع النقابات العمالية، كما تولت وزارة البيئة في عام 2019.

وبتعيينها؛ يُوصل ماكرون رسالتين؛ الأولى لمعسكر اليسار مفادها أنه مهتم بالمشكلات الاجتماعية، والثانية، كبح جماح منافسه السابق جان لوك ميلنشون الذي يحلم بالفوز بالانتخابات التشريعية وبالتالي فرض نفسه كرئيس جديد وحقيقي للحكومة الفرنسية.

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