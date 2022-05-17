طهران تنتظر ردود واشنطن على مقترحات بشأن الاتفاق النووي

أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إلى أن طهران تنتظر رد واشنطن على “الحلول” التي جرت مناقشتها مع المنسق الأوروبي للمفاوضات إنريكي مورا؛ من أجل الخروج من الطريق المسدودة، والعودة إلى اتفاق 2015 .

وأضاف خطيب زاده، أنه إذا اتخذ الجانب الأميركي قراره السياسي واستجاب للمقترحات الإيرانية؛ فسيُمهد ذلك طريق العودة إلى فيينا. وفي المقابل.

وبدا المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، أقل تفاؤلاً بالقول إن الاتفاق في هذه المرحلة، ما زال غير مؤكد.

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