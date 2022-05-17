المجلس العسكري في مالي يتهم الغرب بدعم محاولة انقلاب

في تصعيد جديد مع حلفائها الدوليين القدامى، ذكرت الحكومة المؤقتة في مالي أن ضباطا عسكريين “مدعومين من الغرب”، حاولوا تنفيذ انقلاب مساء 11 مايو الجاري، دون أن تقدم تفاصيل أو أدلة على ذلك.

وأشار المجلس العسكري، في بيان له، إلى فرض إجراءات أمنية مشددة، منها عمليات التفتيش في المراكز الحدودية ونقاط الدخول إلى العاصمة باماكو، وذلك لتحديد المتواطئين، مضيفا أنه فتح تحقيقا في الواقعة، وسيُواجه “المعتقلون” العدالة.

وازداد التوتر بين المجلس العسكري والغرب بعد رفضه إجراء انتخابات وعد بها في فبراير الماضي، لاستعادة الحكم المدني سريعًا، فضلاً عن تعاونه مع المرتزقة الروس من مجموعة فاغنر.

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