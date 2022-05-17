بايدن يقرر إعادة نشر جنود في الصومال لدعم محاربة حركة الشباب

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعادة نشر نحو خمسمئة جندي في الصومال، كان سلفه دونالد ترامب قد أمر بسحبهم، وتتركز مهمتهم على مساعدة القوات المحلية في إلحاق الهزيمة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إلى أن القرار يتعلق بإعادة تمركز لقوات موجودة بالفعل في مسرح العمليات، تدخل إلى الصومال وتخرج منها بين الحين والآخر، دون أن تذكر العدد الدقيق للجنود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاغون جون كيربي أن القوات لن تشارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، وستعمل فقط على تدريب القوات الصومالية وتجهيزها وتقديم المشورة لها.

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