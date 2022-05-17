ليبيا نيوز

بايدن يقرر إعادة نشر جنود في الصومال لدعم محاربة حركة الشباب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على إعادة نشر نحو خمسمئة جندي في الصومال، كان سلفه دونالد ترامب قد أمر بسحبهم، وتتركز مهمتهم على مساعدة القوات المحلية في إلحاق الهزيمة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إلى أن القرار يتعلق بإعادة تمركز لقوات موجودة بالفعل في مسرح العمليات، تدخل إلى الصومال وتخرج منها بين الحين والآخر، دون أن تذكر العدد الدقيق للجنود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع البنتاغون جون كيربي أن القوات لن تشارك بشكل مباشر في العمليات القتالية، وستعمل فقط على تدريب القوات الصومالية وتجهيزها وتقديم المشورة لها.

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قناة 218 الليبية

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