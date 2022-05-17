طالبان تحل إدارات رئيسة بأفغانستان.. منها لجنة حقوق الإنسان

حلّت سلطات طالبان في أفغانستان خمس إدارات رئيسة في الحكومة السابقة التي كانت تدعمها الولايات المتحدة، ومنها لجنة حقوق الإنسان، معتبرة أنها غير ضرورية في مواجهة أزمة مالية تعصف بالبلاد.

وأشار نائب المتحدث باسم حكومة طالبان، في تصريحات له، إلى أنه لم يتم تضمين هذه الإدارات في الميزانية الوطنية التي تستند إلى حقائق موضوعية، ومخصصة فقط للإدارات التي كانت نشطة ومنتجة.

ويشمل القرار حل المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، الذي يعتبر مجلس الأمن القومي، وكذلك لجنة الإشراف على تنفيذ الدستور الأفغاني.

وأضاف مسؤول طالبان أنه يمكن إعادة تفعيل الهيئات في المستقبل “إذا لزم الأمر”.

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