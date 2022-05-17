الأمين العام للجامعة العربية يناشد الأطراف الليبية إلى عدم تأجيج الصراع وتغليب لغة الحوار

القاهرة 17 مايو 2022 (وال) -أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن القلق البالغ إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

ودعا أبو الغيط إلى ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، وتجنيب البلاد المزيد من الخسائر البشرية والمادية.

وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام للجامعة “ناشد جميع الأطراف ضبط النفس، وعدم تأجيج الصراع مجددا، وتغليب لغة الحوار وصولا إلى تهيئة الأرضية المناسبة لإجراء انتخابات وطنية في أقرب فرصة ممكنة، كونها السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي طال أمدها، ولتجديد شرعية المؤسسات بالشكل الذي يضمن وضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء”.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية “أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة من مجلسي النواب والدولة، والتي انطلقت جولتها الثانية قبل يومين برعاية أممية وباستضافة كريمة من جمهورية مصر العربية”.

كما شدد على دعم جامعة الدول العربية والأمين العام، لكل جهد يسعى إلى جمع الليبيين على طاولة حوار واحدة، ويقرب وجهات نظرهم في هذا المسار وكافة مسارات التفاوض الأخرى.(وال القاهرة) س خ.

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