في ضوء المستجدات في طرابلس : ويليامز تشدد على الحفاظ على الهدوء ، و ضبط النفس ، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

طرابلس 17 مايو 2022 م (وال) – شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي” ستيفاني ويليامز ” على إنه في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس، أودُ أن أُشدد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين، وأحثُ على ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات .

وقالت ” ويليامز ” في تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي بتويتر إنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك، تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات.

(وال)