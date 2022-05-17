ستيفاني وليامز: أشدّد على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين

القاهرة 17 مايو 2022 (وال)- شددت المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سـتيفاني ولـيامز اليوم الثلاثاء، على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين، عقب المستجدات الجارية في العاصمة طرابلس.

ودعت وليامز – في بيان نشر على صفحة البعثة في فيسبوك – جميع الأطراف الليبية لضبط النفس والحرص؛ كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات، وأنه لا يمكن حل النزاع بالعنف ولكن بالحوار والتفاوض، ومن أجل ذلك تظل المساعي الحميدة للأمم المتحدة متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدمًا نحو الاستقرار والانتخابات. (وال)

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