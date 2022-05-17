وزارة الصحة تتابع اجراءات ايفاد خمسة من مرضى ضمور العضلات إلى مصر.

طرابلس 17 مايو 2022 م ( وال ) أفاد وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية «توفيق الدرسي»،أن الوزارة تتابع اجراءات ايفاد خمسة من مرضى ضمور العضلات إلى مصر.

جاء ذلك خلال استقباله يوم أمس مرضى ضمور العضلات،.

وأكد وكيل الوزارة ( الدرسي ) اهتمامً الوزارة وحرصها لمعالجة الحالات المرضية لمرضى ضمور العضلات، من خلال مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي بجمهورية مصر، .

وشرحً للمرضى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لإيفاد الحالات وفق الميزانية التي رصدتها الحكومة.

وأضاف ( الدرسي ) أن وزارة الصحة باشرت في إجراء المسح الجيني لمرضى ضمور العضلات، وإلى استكمال الإجراءات المتعلقة بإيفاد خمس حالات من مرضى ضمور العضلات إلى مصر لتلقي العلاج، تنفيذا لمذكرة التفاهم التي أبرمتها وزارة الصحة مع المركز الطبي العالمي، التي تضمن حصول المرضى الليبيين على أعلى مستويات الرعاية الطبية.

وأكد وكيل الوزارة حرصه على معالجة ملف مرضى ضمور العضلات بالتعاون مع الجهات المعنية.