لبنان.. إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية

بيروت 17 مايو 2022 (وال) -أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، النتائج النهائية للانتخابات النيابية، حيث أحرز حزب القوات اللبنانية (20) مقعدا في البرلمان، والتيار الوطني الحر (18) مقعدا، فيما حصل كل من أمل و حزب الله، على (27) مقعدا، أما المستقلون وقوى التغيير فقد أحرزوا (15) مقعدا.

ووصف وزير الداخلية نسبة الاقتراع بأنها جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة، وصرح الرئيس اللبناني ميشال عون، عقب الإدلاء بصوته برفقة قرينته السيدة ناديا عون في لجنة حارة حريك، أن المشاركة في الانتخابات النيابية والاقتراع واجب، مشددا على ضرورة المشاركة في هذا الحدث الذي لا يتكرر إلا مرة كل (4) سنوات.

كما شدد على أهمية الانجاز الذى تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، ووزارة الداخلية والبلديات والمعنيين بمتابعة سير عملية انتخابات اللبنانيين فى دول الانتشار، متمنيا أن تنتهى هذه الانتخابات من دون مشاكل أو اعتراضات.(وال بيروت) س خ.

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