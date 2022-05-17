وزارة الشباب تستعد لاعلان القوائم المبدئية للمترشحين لبرلمان شباب ليبيا في نسخته الأولى.

طرابلس 17 مايو 2022 م ( وال ) تواصل اللجان المختصة بوزارة الشباب مطابقة بيانات الشباب الخاصة بالترشح لبرلمان شباب ليبيا وهي في طور المطابقة النهائية بالهيئة العامة للمعلومات .

وأعلنت الوزارة أنه سيتم قريبا الاعلان عن القوائم المبدئية للمترشحين لبرلمان شباب ليبيا في نسخته الأولى؛ محاكاةً لسلطة التشريع، ليضم 200 شاب وشابة من مختلف مناطق ومدن ليبيا.

وكانت وزارة الشباب قد حددت ثلاثة شروط رئيسية في من يترشح لعضوية برلمان الشباب، تتمثل في ألا يتجاوز الـعمر 25 سنة ميلادية ، وألا يكون عضوًا باللجنة العليا المنظمة للانتخابات، وأن يلتزم بالقواعد التي تحددها اللجنة العليا للمرشحين

كما عقدت اللجنة التأسيسية لبرلمان الشباب الليبي عددا من الاجتماعات ناقشت خلاله الخطوات لانتخاب أعضاء برلمان شباب ليبيا .