ليبيا نيوز

وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن الاحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس دعت فيه كافة الأطراف إلى التهدئة والجلوس معا في حوار حضاري .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 17 مايو 2022 م ( وال ) أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الاحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس دعت فيه كافة الأطراف  الى التهدئة والجلوس معا في حوار حضاري ، للخروج بالبلاد من النفق المظلم ، والدفع بعجلة التنمية والإعمار .

وشجبت الوزارة  في بيانها ما وقع من ترويع للمواطنين ومحاولات الزج بأبناء ليبيا في قتال قد يحصد الأرواح ويدمر مقدرات البلد .

وأكدت الوزارة   ” ان مسؤولياتنا التاريخية تتطلب منا الانحياز للوطن ، وتحكيم العقل وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا  ، و احترام خيارات الشعب وإرادته الوطنية الحرة في 

حياة حرة كريمة ، قوامها العدالة والمساواة ، والعيش في رغد وأمن وسلام.

 وجاء في البيان أن  وزارة الداخلية تمارس مهامها باحترافية ومهنية وحيادية في تحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطن ، وضبط الخارجين عن القانون  ” مستنكرة  الآلة الإعلامية المشبوهة ،التي تسعى لتأجيج وتعميق الخلاف على حساب مصلحة الوطن وأمن واستقرار المواطن.

 

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وكالة الأنباء الليبية

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