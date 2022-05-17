وزارة الداخلية تصدر بيانا بشأن الاحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس دعت فيه كافة الأطراف إلى التهدئة والجلوس معا في حوار حضاري .

طرابلس 17 مايو 2022 م ( وال ) أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الاحداث والاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس دعت فيه كافة الأطراف الى التهدئة والجلوس معا في حوار حضاري ، للخروج بالبلاد من النفق المظلم ، والدفع بعجلة التنمية والإعمار .

وشجبت الوزارة في بيانها ما وقع من ترويع للمواطنين ومحاولات الزج بأبناء ليبيا في قتال قد يحصد الأرواح ويدمر مقدرات البلد .

وأكدت الوزارة ” ان مسؤولياتنا التاريخية تتطلب منا الانحياز للوطن ، وتحكيم العقل وضبط النفس وتغليب المصلحة الوطنية العليا ، و احترام خيارات الشعب وإرادته الوطنية الحرة في

حياة حرة كريمة ، قوامها العدالة والمساواة ، والعيش في رغد وأمن وسلام.

وجاء في البيان أن وزارة الداخلية تمارس مهامها باحترافية ومهنية وحيادية في تحقيق أمن واستقرار الوطن والمواطن ، وضبط الخارجين عن القانون ” مستنكرة الآلة الإعلامية المشبوهة ،التي تسعى لتأجيج وتعميق الخلاف على حساب مصلحة الوطن وأمن واستقرار المواطن.