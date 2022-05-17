تزامنا مع صدور نتائج الانتخابات النيابية هبوط كبير لليرة اللبنانية أمام الدولار

بيروت 17 مايو 2022 (وال) -شهدت الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، انخفاضا كبيرا في قيمتها مقابل الدولار بالسوق الموازية (السوداء)، تزامنا مع إصدار النتائج النهائية للانتخابات النيابية في البلاد.

وتراجعت قيمة الليرة اللبنانية أما الدولار في السوق الموازية بشكل كبير جدا، إذ أنه وبحسب المواقع وتطبيقات الهواتف المحمولة لتتبع سعر السوق السوداء، تراوح سعر الدولار الواحد بين (30050 و30150) ليرة لبنانية.

وكان سعر صرف الدولار سجل في يناير الماضي ارتفاعا قياسيا، بلغ (33500) ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد، بينما سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية مثبت منذ العام 1997 عند (1507) ليرات للدولار.

كما تراجعت القيمة السوقية للعملة الوطنية بأكثر من (95% )في غضون عامين من الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي وصفها البنك الدولي بأنها إحدى أشد (10) أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.(وال بيروت) س خ.

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