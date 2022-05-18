مصرع اللاعب المغربي السابق مراد لمرابط بطريقة مروعة

سانتا بولس 17 مايو 2022 (وال) -لقي اللاعب المغربي السابق مراد لمرابط حتفه بطريقة مروعة، وذلك حين كان يقضي إجازته بصحبة زوجته وطفليه، يوم أمس، بجزيرة“سانتا بونسا” بمايوركا الإسبانية، التي يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم. وكانت طريقة الوفاة في منتهى البشاعة، بعد أن كان لمرابط يستعد للقفز في بحيرة يصل ارتفاعها حوالي (30) مترا، […]

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