وليامز تشيد بالتقدم الذي حققته أعمال لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة.

القاهرة 17 مايو 2022 (وال) ـ أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “ستيفاني وليامز” بالتقدم الذي حققته لجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة التي تعقد اعمالها في العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت “وليامز” في كلمة لها في افتتاح اليوم الثالث من اعمال اللجنة إن المشاورات شهدت توافق على عدد كبير من مواد مسودة الدستور الليبي داعية إلى ضرورة تسير وتيرة العمل على هذا النحو الإيجابي وبشكل بناء والعمل بروح وطنية عالية وإعلاء لغة الحوار والتفاوض وتقديم التنازلات من أجل ليبيا وكل الليبيين.