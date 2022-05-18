على خلفية اشتباكات طرابلس: البرلمان العربي يحذر موجات العنف الجديدة التي تشهدها ليبيا ويدعو كافة الأطراف الى ضبط النفس.

طرابلس 17 مايو 2022م ( وال ) -حذر البرلمان العربي اليوم من خطورة ترك الدولة الليبية فريسة لموجات العنف بين الأطراف المتصارعة.

جاء ذلك في بيانه أصدره على خلفية الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة طرابلس صباح اليوم ، معبرا عن قلقه إزاء هذه التطورات وفق نص البيان.

وقال البرلمان في بيانه إن موجات العنف الجديدة التي تشهدها ليبيا سوف تأخذ الدولة نحو منحى خطير سيقضى على كل الجهود المبذولة لعودة الاستقرار والأمن إليها.

كما دعا الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا حفاظا على الأرواح ومقدرات الشعب الليبي والخروج من هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل ما من شأنه أن يساهم في عودة الاستقرار إلى الدولة الليبية وعودة لغة الحوار إلى ساحتها وبين أطرافها المختلفة وصولا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وشدد البيان على أهمية اجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلس النواب والدولة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة للدفع قدما نحو تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها في العيش الكريم.

وأكد البرلمان العربي في بيانه أن ليبيا تمر بمرحلة حاسمة من تاريخها، تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا والاتفاق على آليات محددة وطي صفحات الخلافات فضلا عن وقف التدخلات الخارجية، وذلك تمهيدا لعودة ليبيا إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

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