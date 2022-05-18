اجتماع موسع بوزارة المالية لمناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة لموسم الحج لهذا العام.

طرابلس 17 مايو 2022م ( وال ) – عقد وزراء المالية والمواصلات بحكومة الوحدة ورئيس هيئة الحج والعمرة اجتماعا موسعا صباح اليوم لمناقشة الإجراءات والترتيبات اللازمة لموسم الحج لهذا العام.

واستعرض الاجتماع – الذي عقد بديوان وزارة المالية بطرابلس بحضور عدد من المختصين بوزارة المالية وهيئة الحج والعمرة – الترتيبات المالية اللازمة وترتيب إجراءات نقل الحجاج من وإلى ليبيا.

وخلص الاجتماع إلى تكليف الهيئة بإعداد تقرير مفصل يشمل ماتم الاتفاق عليه ليتم مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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