على خلفية اشتباكات طرابلس: لجنة حقوقية تحمل أطراف النزاع مسؤولية أي خطوات تصعيديه مسلحة.

طرابلس 17 مايو 2022م (وال) – طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الثلاثاء جميع أطراف النزاع والأطراف والكيانات السياسية في طرابلس بضبط النفس والوقف الفوري لأي تصعيد مسلح.

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها مناطق وأحياء عديده وسط العاصمة طرابلس فجر اليوم الثلاثاء.

وحملت اللجنة كافة الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه ما من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الاجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والاستقرار.

وشدد البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بضمان أمن وسلامة وحماية السكان المدنيين وعدم ترويعهم أو تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في بيانها إن أعمال العنف باتت تُشكل تهديد وخطر كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم، وما له من تأثير على تعميق الأزمة الإنسانية والأمنية في البلاد.

كما جدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .

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