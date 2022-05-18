فنلندا والسويد تقدمان طلبا رسميا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي

أعلنت فنلندا والسويد تقدمهما، في 18 مايو، بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ومن المتوقع أن تبدأ بعدها دراسة الأوراق؛ تمهيدًا لإعلان انضمامهما بشكل رسمي خلال الأسابيع القادمة.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في حفل قصير أقيم بمناسبة تسليم البلدين لطلبهما، إن هذه اللحظة تاريخية ويجب أن نغتمها، ورحب بانضمامها، وأشار إلى أن وجودهما في الحلف سيزيد الأمن المشترك.

ويرى حلف الناتو أن انضمام السويد وفنلندا سيعزز تواجده في بحر البلطيق.

وكانت روسيا قد هددت بنشر مزيد من القوات على الحدود الفنلندية، في حال طلبت الدولة الاسكندنافية الانضمام لحلف الناتو.

يذكر أن فنلندا والسويد أبدتا رغبتهما في الحصول على حماية الناتو بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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