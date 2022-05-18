رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في حفل تسليم الدفعة الاولى من السيارات المخصصة لذوي الإعاقة.

طرابلس 18 مايو 2022م ( وال ) شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” مساء أمس الثلاثاء ، رفقة عدد من الوزراء ، والوكلاء بالحكومة ، احتفالية الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي ، في توزيع الدفعة الأولى من السيارات المخصصة لذوي الإعاقة ، والبالغ عددها 2300 سيارة موزعة على جميع فروع الصندوق حسب نسبة الاشخاص ذوي الإعاقة في كل فرع.

وخلال الاحتفالية تم الإعلان عن مشروع بقيمة 50 مليون دينار لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة لخدمة الشرائح المختلفة من ذوي الاعاقة.

كما تم الإعلان عن تخصيص قطعة أرض ببلدية سوق الجمعة لنادي التضامن للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي سيكون تحت مظلة صندوق التضامن الاجتماعي.

وشارك رئيس الحكومة والوزراء في توزيع عدد من السيارات لمستحقيها، والتقاط الصور التذكارية معهم.