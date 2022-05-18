مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى الأقصى المبارك.

القدس 18مايو 2022 (وال) – اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك، اليوم الأربعاء، وسط حماية من قوات الاحتلال الصهيوني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، فيما تولى حاخامات تقديم روايات حول الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى بشكل يومي لاقتحامات المستوطنين، ما عدا الجمعة والسبت، عبر مجموعات وعلى فترتين صباحية ومسائية، وبحماية سلطات الاحتلال، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في ساحات قبلة المسلمين الأولى.

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