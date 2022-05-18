ماكرون يتعهد بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن شحنات الأسلحة الفرنسية إلى أوكرانيا ستزداد في الأيام المقبلة، مبديًا استعداد باريس لتلبية طلبات إضافية للمساعدة، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه.

وطمأن ماكرون زيلينسكي بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ستبحث طلب أوكرانيا الانضمام إلى التكتل خلال قمة تنعقد في يونيو المقبل، وهو مطلب أصرت عليه كييف منذ الأيام الأولى للحرب، ولقي ترحيبًا من قبل بعض الأعضاء وتحفظات من آخرين، الأمر الذي دفع ماكرون لاقتراح إنشاء “تجمع سياسي” جديد خارج الاتحاد الأوروبي لتسهيل دمج أوكرانيا.

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