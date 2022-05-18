فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبات للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

بروكسل 18 مايو 2022 (وال) – تقدمت فنلندا والسويد بطلبين رسميين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” اليوم الأربعاء في مقر الحلف ، لتبدأ بذلك عملية انضمام من المتوقع أن تستغرق بضعة أسابيع فقط.

وتلقى الأمين العام للحلف “ينس ستولتنبرغ” الطلبات من سفيري فنلندا والسويد لعضوية بلديهما في الحلف ببروكسل .

وقد اعتمد قرار الانضمام من البرلمان الفنلندي أمس الثلاثاء بأغلبية 188 صوتا مقابل 8 أصوات ضد الانضمام. وقد تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة والرئيس، “سولي نينيستو”.

وقالت رئيسة وزراء السويد “ماغدالينا أندرسون” خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو “أنا سعيدة لأننا سلكنا المسار نفسه، ولأننا نستطيع القيام بذلك معًا”.

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