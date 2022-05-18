ليبيا نيوز

ضربات صاروخية روسية على أكثر من جبهة أوكرانية

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن القوات الروسية نفذت ضربات صاروخية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في كل من لفيف وتشيرنيهيف وسومي، مع محاولات لها أيضًا بالتقدم على طول خط التماس في إقليم دونيتسك شرق البلاد.

ذكرت هيئة الأركان، في بيان لها، أن جهود القوات الروسية تتركز على “الاحتفاظ بمواقعها ومنع تقدم القوات الأوكرانية نحو الحدود في محيط خاركيف.
وأوضحت أن المدفعية الروسية استهدفت عناصر من الجيش الأوكراني.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها دمرت شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك