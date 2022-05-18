ضربات صاروخية روسية على أكثر من جبهة أوكرانية

أعلنت هيئة أركان الجيش الأوكراني أن القوات الروسية نفذت ضربات صاروخية على البنية التحتية العسكرية والمدنية في كل من لفيف وتشيرنيهيف وسومي، مع محاولات لها أيضًا بالتقدم على طول خط التماس في إقليم دونيتسك شرق البلاد.

ذكرت هيئة الأركان، في بيان لها، أن جهود القوات الروسية تتركز على “الاحتفاظ بمواقعها ومنع تقدم القوات الأوكرانية نحو الحدود في محيط خاركيف.

وأوضحت أن المدفعية الروسية استهدفت عناصر من الجيش الأوكراني.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن صواريخها دمرت شحنات أسلحة أمريكية وأوروبية في منطقة لفيف غرب أوكرانيا.

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