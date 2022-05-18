طرابلس 18 مايو 2022 م ( وال ) نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأربعاء 18–05–2022

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ملخص عام : أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة –جبل نفوسة :

– السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر مساءً على المنطقة الغربية من رأس إجدير حتى نالوت والرياح شمالية فشمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-25)مْ على المناطق الساحلية، وما بين (30-34)مْ علي مناطق الدواخل وتسجل انخفاض طفيف يوم الجمعة على اغلب المناطق.

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الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

– السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر، واحتمال تكوّن شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الجبلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (21-25)مْ، على المناطق الساحلية وما بين (30-35)مْ علي الدواخل، وتسجل إنخفاض طفيف يوم الجمعة.

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الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

– السماء صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33-38)مْ.

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الكفرة- السرير- تازربو:-

السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34-38)مْ.

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مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:05)