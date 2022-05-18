ليبيا نيوز

فرنسا تأسف لانسحاب باماكو من مجموعة دول الساحل

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت الخارجية الفرنسية عن أسفها لقرار مالي بالانسحاب من مجموعة دول الساحل، وأشارت المتحدثة باسمها إلى أن ذلك يعكس “عزلة” المجلس العسكري الحاكم في باماكو، و”يقوض الجهود الإقليمية لمحاربة الإرهاب”.

وعزت السلطات المالية، قرارها بالانسحاب من القوة العسكرية المشتركة التابعة للمجموعة بأنها تحولت إلى “أداة” بيد “الخارج”، ويعكس القرار تدهور العلاقات بين مالي والغرب على خلفية رفض المجلس العسكري إجراء انتخابات تعيد السلطة المدنية، واستعانته بمرتزقة شركة فاغنر الروسية المثيرة للجدل.

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قناة 218 الليبية

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