ليبيا نيوز

الدول السبع الكبرى ستقدم حزمة مساعدات مالية لكييف

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مسؤول في الحكومة الألمانية أن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، يسعون إلى إقرار حزمة مساعدات بقيمة 15 مليار يورو لأوكرانيا، خلال اجتماع لهم في بون هذا الأسبوع.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الحزمة ستغطي ثلاثة أشهر، مع العمل على تأمين تمويل قصير الأجل على شكل منح لا ترد، عازيًا القرار إلى الحاجة الملحة للمساعدات في ظل انهيار إيرادات أوكرانيا.

ولفت المسؤول الألماني إلى أن الولايات المتحدة ستساهم بنصف المساعدات في شكل منح بقيمة 7,5 مليارات دولار.

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قناة 218 الليبية

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