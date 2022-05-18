مجموعة السبع تدعو لحكومة مدنية ذات مصداقية في السودان

دعا وزراء خارجية الدول السبع الكبرى إلى العودة لانتقال يقوده المدنيون نحو الديمقراطية والسلام الشامل في السودان، ورهنت المجموعة استئناف الدعم الاقتصادي وتخفيف الديون الدولية ومساعدة السودان، باستعادة حكومة مدنية ذات مصداقية.

وحث وزراء المجموعة؛ في بيان مشترك، وزعته السفارة البريطانية في الخرطوم، السلطات العسكرية على إنهاء العنف ضد المتظاهرين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون وجه حق، ووضع حد لأي ممارسة للاعتقال والاحتجاز التعسفي.

وأعربوا عن إدانتهم لهذه الأعمال، مؤكدين على أهمية العدالة للضحايا من أجل تحقيق المصالحة، كما شددوا على ضرورة الرفع الفوري لحالة الطوارئ.

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