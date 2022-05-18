طرابلس 18 مايو 2022 م ( وال ) نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 18 / 05 / 2022 وخلال اليومين القادمين

وجاء في النشرة : أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية ما بين ( 21 – 26 ) مْ، على مناطق الدواخل ما بين ( 30 – 35 ) مْ بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب ما بين ( 33 – 38 ) مْ.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة إنخفاض بسيط يوم الجمعة على مناطق الشمال بحيث تكون الأجواء أكثر إعتدالاً.

وتتكاثر السحب بداية من مساء الجمعة على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط امطار متفرقة على الجبل الاخضر.