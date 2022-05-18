الخبير الأول للبنية التحتية بالبنك الدولي في زيارة عمل لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي

طرابلس 18 مايو 2022 (وال)- التقى عضو اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي المهندس أحمد الديب اليوم الأربعاء بطرابلس، السيد إياد الخبير الأول للبنية التحتية بالبنك الدولي، بحضور عدد من مهندسي واستشاري الجهاز.

هذا وتم خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجهاز، والذي يندرج ضمن إطار التعاون بين وزارة الموارد المائية والقطاعات التابعة لها والبنك الدولي، تقديم عرض مرئي حول البنية الأساسية للمشروع بجميع مراحله، إلى جانب طرح آلية التعاون بين الطرفين تحت مظلة وزارة الموارد المائية. (وال) ح س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال