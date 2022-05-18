ليبيا نيوز

(انشاء المدارس / طباعة الكتاب المدرسي/ مشروع التعليم الالكتروني ) محور اجتماع رئيس ديوان المحاسبة مع وزير التعليم.

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 مايو 2022 م ( وال )  (انشاء المدارس / طباعة الكتاب المدرسي/ مشروع التعليم الالكتروني )   مواضيع كانت محور الاجتماع الذي ضم يوم أمس  رئيس ديوان المحاسبة ( خالد شكشك ) و وزير التربية والتعليم  ( موسى المقريف ) بحضور مدير مصلحة ‏المرافق التعليمية و مدير عام مركز المناهج التعليمية ومدير مشروع التعليم الإلكتروني بالوزارة بالاضافة الى مدراء الادارات العامة المعنية في ديوان المحاسبة .

 وتناول الاجتماع بالنقاش الخطوات لتنفيذ هذه المشاريع  المهمة في المسيرة التعليمية وتوفر الكتاب المدرسي و(انشاء المدارس لحل اشكالية الاكتظاظ /  و مشروع التعليم الالكتروني )  

و اكد  ” خالد شكشك ”   ان هدف الديوان الاساسي يتركز في ضمان التنفيذ وفقا للمعايير الموضوعية والضوابط القانونية اللازمة ،

 و تم الاتفاق على تحديد موعد لعرض علمي متكامل لكافة جوانب مشروع التعليم الالكتروني  وفيما يخص طباعة الكتاب المدرسي فقد اطلع الديوان على الإجراءات المتخذة في هذا المجال ،  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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