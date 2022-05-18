(انشاء المدارس / طباعة الكتاب المدرسي/ مشروع التعليم الالكتروني ) محور اجتماع رئيس ديوان المحاسبة مع وزير التعليم.

طرابلس 18 مايو 2022 م ( وال ) (انشاء المدارس / طباعة الكتاب المدرسي/ مشروع التعليم الالكتروني ) مواضيع كانت محور الاجتماع الذي ضم يوم أمس رئيس ديوان المحاسبة ( خالد شكشك ) و وزير التربية والتعليم ( موسى المقريف ) بحضور مدير مصلحة ‏المرافق التعليمية و مدير عام مركز المناهج التعليمية ومدير مشروع التعليم الإلكتروني بالوزارة بالاضافة الى مدراء الادارات العامة المعنية في ديوان المحاسبة .

وتناول الاجتماع بالنقاش الخطوات لتنفيذ هذه المشاريع المهمة في المسيرة التعليمية وتوفر الكتاب المدرسي و(انشاء المدارس لحل اشكالية الاكتظاظ / و مشروع التعليم الالكتروني )

و اكد ” خالد شكشك ” ان هدف الديوان الاساسي يتركز في ضمان التنفيذ وفقا للمعايير الموضوعية والضوابط القانونية اللازمة ،

و تم الاتفاق على تحديد موعد لعرض علمي متكامل لكافة جوانب مشروع التعليم الالكتروني وفيما يخص طباعة الكتاب المدرسي فقد اطلع الديوان على الإجراءات المتخذة في هذا المجال ،