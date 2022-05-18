استئناف الدراسة بكليات جامعة طرابلس ومجلس الجامعة يستحدث كلية العلاج الطبيعي.

طرابلس 18 مايو 2022 م ( وال ) استؤنفت الدراسة اليوم الاربعاء بكليات جامعة طرابلس .

وكان مجلس جامعة طرابلس قد قرر إستئناف الدراسة إعتباراً من اليوم الإربعاء الموافق 18 من شهر مايو الجاري.

وفي نفس السياق عقدت اللجنة المُكلفة بمهمة ومتابعة إجراءات استحداث كلية العلاج الطبيعي بالجامعة اجتماعا تابعت خلاله الخطوات التي وضعتها لاستحداث الكلية وأهميتها في تخريج دفعات من الشباب المؤهل في هذا المجال .

وتضم اللجنة برئاسة د. صلاح الدين الباروني وعضوية كلا من أ.د. عبدالرزاق العوزي و. هشام نشنوش والأخصائي الصيد الملياني بمشاركة الإدارة العامة للعلاج الطبيعي الإخصائي يحيى الكمالي.

وناقشت اللجنة إعداد اللائحة الداخلية للكلية وإعداد المناهج وكتيب الإمتياز ودليل الكلية، بالإضافة إلى كافة الأمور المُتعلقة بتفعيل الكلية والبدء بممارسة مهامها لإستقبال الطلبة الجدد من الفصل التمهيدي.