الولايات المتحدة تحذر من اختبار نووي لكوريا الشمالية أثناء جولة بايدن

أظهرت معلومات استخباراتية -الأربعاء- أن كوريا الشمالية قد تقوم باختبار نووي أو صاروخي أو كليهما بالتزامن مع جولة آسيوية للرئيس الأميركي جو بايدن هذا الأسبوع، وتشمل اليابان وكوريا الجنوبية- وفق ما ذكره مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال إفادة في البيت الأبيض.

وفيما قال سوليفان بالاستعداد لكل الأحداث الطارئة المحتملة “بما يتضمن إمكانية حدوث مثل هذا الاستفزاز للتواجد في كوريا أو اليابان”، أعلن البيت الأبيض -الأربعاء- أن بايدن لن يزور المنطقة الكورية منزوعة السلاح خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع، كما أشارت المتحدثة كارين جان-بيير في إفادة للصحفيين إلى أن مثل تلك الزيارة لم تعد ضمن الخطة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان يبحث حتى وقت قريب الأسبوع الماضي، زيارة المنطقة الكورية منزوعة السلاح ويقوم بالجولة الآسيوية بين 20 و24 مايو الجاري.

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