اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” في دورته 117 حضوريا بتونس

تونس 18 مايو 2022 (وال)- عقد بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “ألكسو” اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الــ 117 حضوريًا، والذي يستمر على مدى يومين.

وقال المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر، إن جدول أعمال هذه الدورة تضمنت؛ مشروع موازنة وبرنامج الدورة المالية 2023 – 2024، للإدارة العامة، والمراكز الخارجية التي اعتمد المجلس التنفيذي موازنتها المالية في دورته الــ 116 في محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد ولد أعمد وفق – بيان تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه – أنه ”تمّت مراجعة البرامج الفنية من قبل اللّجان المعنية المنبثقة عن المجلس التنفيذي، وبالتّنسيق مع الإدارات الفنّية، واعتمدت التوصيات الخاصّة بها في الجلسة العامة للمجلس التنفيذي التي انعقدت في 22 مارس الماضي.

وبحسب البيان؛ تمثل هذه البرامج ”الشّريحة الأولى من خطّة العمل المستقبلية 2023-2028، التي سنعمل على تحقيق أهدافها وغاياتها التيّ تتوافق مع أهداف التّنمية المستدامة 2030، كما يتضمّن جدول الأعمال مناقشة الخطّة العربية للتّعليم في حالات الطوارئ والأزمات التي تمّ إعدادها، لتكون وثيقة مرجعيّة تستفيد منها دولنا العربية، بالإضافة إلى البنود الأخرى المدرجة في جدول الأعمال”.

ووفق ذات نص البيان؛ فقد اعتبر رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة هاني بن مقبل المقبل من جهته، أن “هذا الاجتماع سيكون محطة إيجابية في مسيرة عمل المنظمة، ويعزز مكانتها ودورها المستقبلي لتحقيق الأهداف المرجوة”.

وأضاف أن “التحدي الأكبر للمجلس؛ يتمثل في الاستمرار في العمل، إذ أن المجلس سيتحول الآن إلى مراقبة كل القرارات التي اتخذت خلال الفترة الماضية والتي ستنفذ خلال الفترة المقبلة”.

وشدد المقبل على أنه تم العمل “على تحقيق أعلى معاني العمل العربي المشترك، وفقا لثلاثة مراحل متتالية: هي العمل الجماعي من خلال الاجتماعات الفردية، ومناقشة الأفكار والمقترحات، والرؤية المشتركة من خلال ورشات العمل، وتشكيل اللجان والتكامل، والتمكين من خلال اجتماعات اللجان ودعم المنظمة بمسارات تنفيذية”.

وأكد مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية في جامعة الدول العربية الوزير المفوض السيد محمد خير عبد القادر، أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تقوم بمجهودات كبيرة في إطار تواصل رسالتها القومية من أجل تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم في الوطن العربي، والتصدي للتحديات التي يواجهها العالم العربي؛ لتطوير النظم التربوية،وتجديد الخطاب الثقافي، وحماية التراث التاريخي العربي بالاستنارة بقرارات مؤتمرها العام ومجلسها التنفيذي.

ونقل السيد عبد القادر في كلمة له في افتتاح اجتماع المجلس التنفيذي، تحيات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لهذا المؤتمر بالتوفيق والنجاح، وأن تصدر عنه القرارات والتوصيات التي تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك في مجالات عمل المنظمة.

وأضاف “وفق البيان” أن أبو الغيط “يتمنى كذلك مزيد تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين المنظمة والدول العربية الأعضاء، وتعزيز مسيرة المنظمة العريقة كذراع فني في مجالات التربية والثقافة والعلوم، للوصول إلى عالم آمن مزدهر ومبتكر ومتجدد”.

يُشار إلى أن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الكسو”، كانت قد نظمت بالتعاون مع مكتبة الملك عبد العزيز العامة، معرضًا بمقر المنظمة لفن الخط العربي، والذي ضم عديد المأثورات الرائعة المحبرة بعدة أنواع من الخط العربي وسجلاته البديعة، وذلك على هامش اجتماع المجلس التنفيذي والمؤتمر العام للمنظمة.

ويستمر هذا المعرض شهرًا كاملا؛ ويتم اختتامه بندوة فكرية في شهر يونيو المقبل، يُشارك فيها ثلة من الخطاطين من مختلف الدول العربية، وستتضمن مجموعة من المحاضرات التي توثق مسيرة هذا الفن عبر التاريخ. (وال – تونس) إ م

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