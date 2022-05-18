رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مصمم على خفض التضخم وكبح ارتفاع الأسعار دون احداث ركود .

واشنطن 18 مايو 2022 م (وال) ـــ أعرب رئيس “الاحتياطي الفيدرالي” البنك المركزي الأمريكي “جيروم باول” ، عن ثقته في قدرة صانعي السياسة النقدية على الحد من ارتفاع الأسعار دون التسبب في ركود ، وأشار إلى ثقته في القدرة على كبح ارتفاع الأسعار دون إحداث ركود لكنه يشير إلى التحديات المقبلة .

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن باول خلال كلمته، أمس الثلاثاء، أمام مهرجان “مستقبل كل شيء” في يومه الثاني قوله : (إن عزم البنك المركزي في مكافحة أعلى معدل تضخم في 40 عامًا لا ينبغي التشكيك فيه ، حتى لو تطلب الأمر رفع معدلات البطالة .

وأوضح أن “استعادة استقرار الأسعار هي حاجة غير مشروطة. وإنه شيء علينا القيام به. (قد يكون هناك بعض الألم ، آمل أن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم مع الحفاظ على سوق عمل قوي ، وهو إنه قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة – بالقرب من أدنى مستوياته منذ نصف قرن عند 3.6٪ في أبريل ، على الرغم من أن ذلك قد لا يكون سوق عمل مثالي) .

وكرر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، أمله في أن يتمكن البنك المركزي من تقليص التضخم المرتفع دون تحفيز ارتفاع كبير في البطالة. ومع ذلك من المأمول أن توفر الدخول في ركود غير عميق) .

…(وال)…