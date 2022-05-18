القوات الروسية تعيد 80 عائلة سورية مهجرة لبلدتهم الحدودية مع الأردن

أعاد الجيش الروسي 80 عائلة سورية مهجرة إلى بلدتهم “ذيبين” بريف السويداء الجنوبي، والواقعة على الحدود مع الأردن في أقصى جنوب سوريا.

وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أنها واكبت عودة العائلات المهجرة بعد مصالحة رعاها الجيش الروسي، كما وزع مركز المصالحة الاحتياجات الأساسية بما فيها المياه والأثاث المنزلي وتقديم الدعم الطبي لهم وغيرها من المستلزمات، عقب استقرارهم في منازلهم.

وتجدر الإشارة إلى أن سوريا شهدت طيلة العقد الأخير موجات نزوح وتهجير بالملايين خارج البلاد وداخلها، إثر اندلاع الثورة والحروب التي أعقبتها، فيما شهدت الآونة الأخيرة تسجيل موجات معاكسة رجع خلالها الكثير منهم إلى الديار بمساعي مختلفة من دول ومنظمات.

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