ليبيا نيوز

(اللافي) يبحث مع ( أبوجناح ) تذليل العراقيل التي تواجه قطاع الصحة.

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 18 مايو 2022 م ( وال )- بحث النائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” اليوم الأربعاء مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ، وزير الصحة المكلف ” رمضان أبوجناح  ” العديد من القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة ، والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بالمرافق الصحية المختلفة  .

    وتناول الاجتماع ، سبل تدليل الصعاب التي تواجهها المؤسسات الصحية ، وتطوير المستشفيات العامة ودعمها ، وبحث آلية الارتقاء بأداء القطاع، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين  .

      وأكد ” اللافي ” على دعم المجلس الرئاسي لوزارة الصحة ، مثمنا جهود العاملين في القطاع ، رغم الصعوبات والتحديات التي يواجهونها ، مطالباً كل الجهات المختصة بدعم هذا القطاع الحساس .

      وعبر ” اللافي ” في ختام الاجتماع الذي تم بديوان المجلس الرئاسي عن شكره وتقديره للجهد والعطاء المبذول لكافة العاملين في مجال الصحة  .

    …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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