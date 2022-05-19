اليابان تقرر مضاعفة الدعم المالي لأوكرانيا

قررت اليابان مضاعفة الدعم المالي لأوكرانيا؛ من أجل مساعدتها في التصدي للهجوم الروسي، والتخلص من آثار الحرب.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في تصريحات صحفية، إن بلاده اتفقت مع البنك الدولي على تقديم مساعدات مالية بقيمة 600 مليون دولار على المدى القريب.

وأشار إلى أن بلاده ستؤكد دعمها الكامل لأوكرانيا في القمة الأمريكية اليابانية، والاجتماعي الموسع الذي سيشمل الهند، أستراليا، اليابان، وأميركا.

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تقديم دعم مالي بقيمة 300 مليون دولار.

يذكر أن اليابان وافقت مجموعة الدول السبع على فرض العديد من العقوبات على روسيا منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

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