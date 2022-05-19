عقب احداث طرابلس امريكا تشدد على اهمية الحوار في ليبيا وسرعة التحرك نحو الانتخابات .

طرابلس 19 مايو 2022م ( وال ) – شدد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ، ريتشارد نورلاند على أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، رئيس الكونغرس التباوي” عيسى عبد المجيد منصور ” حيث اتفقا على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس طرابلس الثلاثاء الماضي ، وفق تغريدة عبر حسابه على «تويتر».

وجدد السفير الأمريكي خلال اللقاء دعم بلاده لإشراك جميع المكونات الليبية الأخرى في البلاد في العملية السياسية الجارية .

….( وال ) ….