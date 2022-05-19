ليبيا نيوز

عقب احداث طرابلس امريكا تشدد على اهمية الحوار في ليبيا وسرعة التحرك نحو الانتخابات .

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس  19 مايو 2022م ( وال ) –  شدد سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ، ريتشارد نورلاند   على أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات. 

جاء ذلك خلال لقائه،  الأربعاء، رئيس الكونغرس التباوي”  عيسى عبد المجيد منصور ” حيث اتفقا على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها  العاصمة طرابلس  طرابلس الثلاثاء الماضي  ، وفق تغريدة عبر حسابه على «تويتر».

  وجدد السفير الأمريكي خلال اللقاء دعم بلاده لإشراك جميع المكونات الليبية الأخرى في البلاد في  العملية السياسية الجارية .

….( وال ) ….

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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