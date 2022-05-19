منظمة حقوقية توثق جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش توثيقها حالات وصفتها بـ”جرائم حرب واضحة” ارتكبتها القوات الروسية في منطقتي كييف وتشرنيهيف الأوكرانيتين في أواخر فبراير.

وأشارت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها، إلى أن القوات الروسية أعدمت مدنيين بدون محاكمة وقامت بعمليات تعذيب وانتهاكات جسيمة أخرى، ورصد التقرير 22 حالة إعدام بإجراءات محاكمة صورية، وتسع عمليات قتل خارج إطار القانون، وست حالات اختفاء قسري، وسبع حالات تعذيب. إضافة إلى تعرض 21 مدنيًا لاحتجاز غير قانوني.

ودعت المنظمة إلى “إجراء تحقيق نزيه في الانتهاكات المزعومة ومقاضاة مرتكبيها بشكل مناسب”.

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