رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في اللقاء الأول لوزارة الشباب.

طرابلس 19 مايو 2022 م ( وال ) شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ( عبد الحميد الدبيبة ) مساء أمس بطرابلس ، في اللقاء الأول لوزارة الشباب تحت شعار ” بين التحديات والمنجز” والذي يشارك في أعماله مدراء مكاتب الشباب بالبلديات ، ومكونات الوزارة الإدارية والجهات التابعة لها.

والقى رئيس الحكومة كلمة رحب فيها بكافة الحضور من كل المناطق الليبية ، مؤكدًا على دور الشباب في إنجاح الاستحقاق الوطني المتمثل في اجراء الانتخابات .

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي يبرز مناشط الوزارة واهتمامها بشريحة الشباب خلال العام 2021م وما تم انجازه خدمة للشباب بكل المدن الليبية