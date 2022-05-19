ليبيا نيوز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في اللقاء الأول لوزارة الشباب.

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 19 مايو 2022 م ( وال )  شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية  ( عبد الحميد الدبيبة ) مساء أمس بطرابلس ، في اللقاء الأول لوزارة الشباب تحت شعار ” بين التحديات والمنجز” والذي يشارك في أعماله مدراء مكاتب الشباب بالبلديات ، ومكونات الوزارة الإدارية والجهات التابعة لها.

والقى رئيس الحكومة كلمة رحب فيها بكافة الحضور من كل المناطق الليبية ، مؤكدًا على دور الشباب في إنجاح الاستحقاق الوطني المتمثل في اجراء الانتخابات .

وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي يبرز مناشط الوزارة واهتمامها بشريحة الشباب خلال العام 2021م وما تم انجازه خدمة للشباب بكل المدن الليبية 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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