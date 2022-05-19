وساطة أممية لاستئناف تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا

وسط أزمة غذاء عالمية متفاقمة؛ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه يجري اتصالات مكثفة مع روسيا وأوكرانيا وتركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في محاولة لاستعادة صادرات الحبوب الأوكرانية .

أعرب غوتيريش، خلال اجتماع يتعلق بالأمن الغذائي استضافته الأمم المتحدة، عن تفاؤله بنجاح جهوده، منوها في الوقت ذاته بأن “التداعيات الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف”.

وجدد مناشداته لروسيا، السماح “بتصدير الحبوب المخزنة في الموانئ الأوكرانية على نحو آمن”، واستئناف تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية دون قيود.

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