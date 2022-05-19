السفارة الأميركية تستأنف عملياتها من كييف

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن سفارة بلاده في كييف استأنفت عملياتها، الأربعاء، بعد ثلاثة أشهر من سحب دبلوماسييها وتعليق العمل هناك بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأشاد بلينكن، في تصريحاته، بالدفاع المستميت للأوكرانيين عن بلادهم في مواجهة القوات الروسية، بمساعدة أمنية من الولايات المتحدة، مضيفًا أنه بفضل ذلك؛ فإن العلم الأميركي عاد يرفرف فوق السفارة مرة أخرى.

جدير بالذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة ستواصل أنشطتها العسكرية في بحر البلطيق، موضحًا أن حلف الناتو الضامن لأمن مليار شخص في أوروبا وأميركا الشمالية.

وأضاف بايدن: نتطلع للعمل مع الكونجرس والحلفاء في الناتو لضم فنلندا والسويد بسرعة.

وتابع: سنبقى يقظين مع السويد وفنلندا للرد على أي تهديد بسبب عضويتهما بالناتو، ونرى أن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيُعزز استراتيجية الحلف الدفاعية.

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