الأمم المتحدة والنرويج يشددان على ضرورة المحافظة على الهدوء على الارض بهدف التوصل إلى اطار دستوري توافقي يفضي الى اجراء الانتخابات .

القاهرة 19 مايو 2022م ( وال ) – شددت أمريكا والنرويج على الضرورة الملحة للمحافظة على الهدوء على الأرض وتجنب كافة الاعمال والخطابات الاستفزازية بهدف الوصول الى اطار دستوري توافقي يفضي الى اجراء الانتخابات في ليبيا .

جاء ذلك خلال لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، ستيفاني وليامز بالقاهرة مع سفيرة مملكة النرويج لدى ليبيا، هيلدا كليميتسدال بحثا خلاله التطورات الأخيرة في ليبيا .

وقالت وليامز في تغريدة نشرتها عبر حسابها بتوتير عقب اللقاء ” ناقشت مع السفيرة النرويجية التطورات الأخيرة في ليبيا ، ومالات الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الجارية في القاهرة حتى 20 مايو الحالي.

و أضافت ، “أكدنا مجددا الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وتجنب كافة الاعمال والخطابات الاستفزازية”.

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