ليبيا نيوز

الأمم المتحدة والنرويج يشددان على ضرورة المحافظة على الهدوء على الارض بهدف التوصل إلى اطار دستوري توافقي يفضي الى اجراء الانتخابات .

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

القاهرة 19 مايو 2022م ( وال ) –   شددت أمريكا  والنرويج  على الضرورة الملحة للمحافظة على الهدوء على الأرض  وتجنب كافة الاعمال والخطابات الاستفزازية بهدف الوصول الى اطار دستوري توافقي يفضي الى اجراء الانتخابات في ليبيا .

جاء ذلك خلال لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، ستيفاني وليامز بالقاهرة مع  سفيرة مملكة النرويج لدى ليبيا، هيلدا كليميتسدال  بحثا  خلاله التطورات الأخيرة في ليبيا . 

  وقالت  وليامز في تغريدة نشرتها عبر حسابها  بتوتير   عقب اللقاء    ” ناقشت مع السفيرة النرويجية التطورات الأخيرة في ليبيا ، ومالات الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة الجارية في القاهرة حتى 20 مايو الحالي.

و أضافت ، “أكدنا مجددا الضرورة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض  وتجنب كافة الاعمال والخطابات الاستفزازية”.

….( وال ) … 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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