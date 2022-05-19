ليبيا نيوز

هجوم على سفينة شحن قبالة ميناء الحديدة اليمني

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى تعرض سفينة شحن لهجوم على بعد 34 ميلاً بحريًا جنوب غربي ميناء الحديدة في اليمن، مضيفة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وذكر متحدث باسم الأسطول الخامس في البحرية الأميركية أن البحرية على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر، دون ذكر تفاصيل إضافية.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غروندبرغ، أكد، الأربعاء، أن البعثة الأممية تسعى إلى مواجهة التحديات الأساسية وتمديد الهدنة في اليمن، بما يضمن العودة إلى الحياة الطبيعية وفتح المطارات والطرقات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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