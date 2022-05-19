انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الاول لوزارة الشباب للعام 2022م .

طرابلس 19 مايو 2022 م ( وال ) إنطلقت بطرابلس فعاليات الملتقى الوطني الاول لوزارة الشباب للعام 2022 والمكونات التابعة لها تحت شعار (الشباب بين الواقع والتحديات).

ويشارك في الملتقى مدراء فروع ومكاتب الشباب بالبلديات، ومسؤولي الجهات التابعة للوزارة ومنتسبي الحركات الوطنية للشباب و منتسبي البرنامج الوطني روافع لبناء قدرات النجباء الشباب.

وتضمن اللقاء عرضا لحصاد الشباب العام الماضي 2021 والإفصاح عن أوجه الصرف للميزانية والتحديات التي واجهت الوزارة والاستراتيجية الوطنية للشباب

كما قدمت عروضاً مرئية لمشاريع عودة الحياة للمرافق الشبابية والموازنة التقديرية للعام الجاري 2022 عام الشراكة من أجل الشباب.

ويستهدف الملتقى توضيح العديد من النقاط الهامة من قبل وزارة الشباب والخطط والبرامج التي وضعتها للشباب والمكونات التابعة للوزارة.