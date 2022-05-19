طرابلس 19 مايو 2022 م ( وال ) نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الخميس 19مايو 2022 م اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد الصادرة عن مركز الارصاد الجوية.

التحذير: ريح براني إلى بحري نشط إلى قوي على الساحل الممتد من رأس الانوف إلى طبرق وبراني إلى شرقي يوم الغد على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس تصل سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل ما بين (3.00-3.50) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب و الريح براني الى شرقي سرعته تتراوح ما بين (05 -15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم ما بين (0.25– 1.00) متر ويتراوح يوم الغد ما بين (1.25-3.00) متر و البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب إلى مضطرب يوم الغد.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ و الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

• الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء قليلة السحب تتكاثر على ساحل الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.

• الريح شرش إلى براني سرعته تتراوح ما بين (10 -25) عقدة وتصل إلى (30) عقدة على ساحل الخليج

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75– 3.00) متر ويصل إلى (3.50) متر على ساحل شحات.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب على ساحل بنغازي والجبل الأخضر.

• درجة حرارة سطح البحر (18 – 20) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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